Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
3 276
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
4 306
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
28 августа 12:07
1 395
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
5 073
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Стриптиз души
13 сентября в 19:00
Театр

Стриптиз души

МКЦ

Обладатель Гран-при театрального фестиваля «Признание»!

Это очень смешно и невероятно трогательно…

Он и Она застревают в лифте, казалось бы, банально и тривиально, но автор (Андрей Ковалев) из этого делает большую и качественную комедию.

Динамичный сюжет, тонкий современный юмор, и неожиданный финал, не оставит равнодушным даже самого искушенного зрителя.

Он и Она -абсолютно разные личности, которые при других обстоятельствах вряд ли бы посмотрели друг на друга, не то что, заговорили. Но замкнутое пространство лифта делает свое дело, вынужденное общение раскрывает глубокие парадоксы человеческой души. Безысходность, фобии и мечты сближают абсолютно незнакомых людей.

Комедия «Стриптиз души» многослойная, яркая и очень смешная. Герои несколько раз ссорятся, мирятся и делятся самым сокровенным. В комедии можно услышать ответы на самые щекотливые вопросы. Откровения героев просто зашкаливают, ведь они уверены, что все сказанное останется в стенах лифта, а сами они больше никогда не увидятся. Но не тут то было, жизнь — это череда самых невероятных совпадений.

«Стриптиз души» — идеальный вариант для свиданий и просто отличного времяпровождения.

Приятного просмотра! Отдыхайте! Заряжайтесь позитивом!

А самое главное и это абсолютно гарантированно — вы будете хохотать на протяжении всего спектакля!

Возраст
16+