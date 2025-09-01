Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 305
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 524
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 105
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
6 028
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Кино

Стич-Хэд. Хранитель монстров

В башне замка, возвышающегося над тихим городком, безумный профессор создает жутких существ, к которым быстро теряет всякий интерес. Забота о новеньких ложится на плечи Стич-Хэда. Он — первое творение профессора, заботливый и дружелюбный хранитель замка и его обитателей. Только ему под силу укрощать самые дикие монструозные инстинкты. Но когда в соседний городок приезжает бродячий цирк, его коварный директор, специализирующийся на поиске чудищ для развлечения публики, выманивает Стич-Хэда из родного замка, обещая тому славу, богатство и даже любовь!..

Режиссёр
Стив Хадсон, Тоби Генкель
Продолж.
93 мин.
Премьера
20 ноября 2025 в России
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Фэнтези, Комедия, Фильм ужасов

