Стич-Хэд. Хранитель монстров

В башне замка, возвышающегося над тихим городком, безумный профессор создает жутких существ, к которым быстро теряет всякий интерес. Забота о новеньких ложится на плечи Стич-Хэда. Он — первое творение профессора, заботливый и дружелюбный хранитель замка и его обитателей. Только ему под силу укрощать самые дикие монструозные инстинкты. Но когда в соседний городок приезжает бродячий цирк, его коварный директор, специализирующийся на поиске чудищ для развлечения публики, выманивает Стич-Хэда из родного замка, обещая тому славу, богатство и даже любовь!..