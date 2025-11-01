Стервятники

Журналист Самуэль и его дочь-стажер Ава освещают жестокое убийство девушки. Потрясенный жестокостью этого дела и интересом дочери к тайне, Самуэль решает провести собственное расследование без ведома своей редакционной команды и обнаруживает тревожные сходства с убийством другой женщины годом ранее. Отец и дочь начинают захватывающую охоту за уликами, которые приводят их к группе мужчин во главе с загадочным Немезисом.