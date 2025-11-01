Стервятники

Журналист Самуэль и его дочь-стажер Ава освещают жестокое убийство девушки. Потрясенный жестокостью этого дела и интересом дочери к тайне, Самуэль решает провести собственное расследование без ведома своей редакционной команды и обнаруживает тревожные сходства с убийством другой женщины годом ранее. Отец и дочь начинают захватывающую охоту за уликами, которые приводят их к группе мужчин во главе с загадочным Немезисом.
- Режиссёр
- Петер Дурунцис
- Актёры
- Сами Буажила, Мэллори Ванек, Жан-Пьер Дарруссен, Валери Донзелли, Стефан Крепон, Андреа Бескон, Жиль Коэн, Самюэль Жуи, Поль Ами, Матье Луччи
- Продолж.
- 104 мин.
- Премьера
-
11 декабря 2025 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Драма, Криминал