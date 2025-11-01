Рязань
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
721
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
862
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 468
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
1 045
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Кино

Специалист

«Специалист» — это звездная сага, вдохновленная невероятными реальными событиями, действие которой разворачивается в мрачной атмосфере преступного мира на фоне индийского патриотизма, с боевыми сценами, шекспировскими предательствами и шпионажем.

Режиссёр
Адитья Дхар
Актёры
Сара Арджун, Ранвир Сингх, Арджун Рампал, Мадхаван, Санджай Датт, Акшай Кханна, Удайбир Сандху, Ракеш Беди, Мир Салман, Манав Гохил, Машхур Амрохи, Ярослав Швец
Продолж.
212 мин.
Премьера
5 декабря 2025 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Приключение, Драма

