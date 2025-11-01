«Специалист» — это звездная сага, вдохновленная невероятными реальными событиями, действие которой разворачивается в мрачной атмосфере преступного мира на фоне индийского патриотизма, с боевыми сценами, шекспировскими предательствами и шпионажем.
- Режиссёр
- Адитья Дхар
- Актёры
- Сара Арджун, Ранвир Сингх, Арджун Рампал, Мадхаван, Санджай Датт, Акшай Кханна, Удайбир Сандху, Ракеш Беди, Мир Салман, Манав Гохил, Машхур Амрохи, Ярослав Швец
- Продолж.
- 212 мин.
- Премьера
5 декабря 2025 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Приключение, Драма