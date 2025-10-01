Рязань
ЦБ USD 78.59 -0.37 27/11
ЦБ EUR 91.5 0.53 27/11
Нал. USD 79.50 / 80.05 26/11 18:15
Нал. EUR 92.50 / 93.19 26/11 18:15
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
510
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
829
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 649
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
9 632
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Кино

Сожалею о тебе

Морган и ее шестнадцатилетняя дочь Клара больше всего хотят быть непохожими друг на друга. Мать боится, что дочь повторит ее ошибки молодости. Дочь же, свободолюбивая и упрямая, идет своим путем. В результате личной трагедии их мир рушится, и в поисках утешения мать сближается с давним другом, а Клара знакомится с местным сердцеедом и хулиганом. Ведь когда жизнь тянет на дно, только любовь дает крылья и силы жить дальше!

Режиссёр
Джош Бун
Актёры
Маккенна Грейс, Мейсон Темз, Уилла Фицджералд, Дейв Франко, Клэнси Браун, Скотт Иствуд, Эллисон Уилльямс, Сэм Морелос, Курт Юэ, Марсель ЛеБлан
Продолж.
117 мин.
Премьера
11 декабря 2025 в России
Возраст
16+
Жанры
Мелодрама

