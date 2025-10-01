Сожалею о тебе

Морган и ее шестнадцатилетняя дочь Клара больше всего хотят быть непохожими друг на друга. Мать боится, что дочь повторит ее ошибки молодости. Дочь же, свободолюбивая и упрямая, идет своим путем. В результате личной трагедии их мир рушится, и в поисках утешения мать сближается с давним другом, а Клара знакомится с местным сердцеедом и хулиганом. Ведь когда жизнь тянет на дно, только любовь дает крылья и силы жить дальше!