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Создай девушку
Кино

Создай девушку

В ближайшем будущем гениальный ученый Акира Мидзутамари разработал робота-помощника Солта, которого успешно запустили в производство. Однако его новое изобретение обернулось полным провалом, и он почувствовал, что зашел в тупик. Друг Акиры посоветовал ему завести девушку, чтобы вырасти над собой, и тот с помощью науки создал себе искусственную подругу — Номер Ноль. Однако Номер Ноль под действием пробуждающихся в ней чувств начинает отклоняться от заложенной в нее программы. Может ли привязанность между ней и социально неадаптированным Акирой перерасти во что-то большее?..

Режиссёр
Гэнсе Ясуда
Продолж.
92 мин.
Премьера
2025-03-13 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Мультфильм, Научная фантастика, Аниме, Мелодрама