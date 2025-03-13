Создай девушку

В ближайшем будущем гениальный ученый Акира Мидзутамари разработал робота-помощника Солта, которого успешно запустили в производство. Однако его новое изобретение обернулось полным провалом, и он почувствовал, что зашел в тупик. Друг Акиры посоветовал ему завести девушку, чтобы вырасти над собой, и тот с помощью науки создал себе искусственную подругу — Номер Ноль. Однако Номер Ноль под действием пробуждающихся в ней чувств начинает отклоняться от заложенной в нее программы. Может ли привязанность между ней и социально неадаптированным Акирой перерасти во что-то большее?..