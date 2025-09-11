Сорвать куш в Сен-Тропе

Двое приятелей работают на роскошной яхте в самом сердце Сен-Тропе. Они ведут гламурную жизнь, выдавая себя за владельцев яхты. Их беззаботные будни нарушает Хлоя, которую собственник-олигарх присылает для продажи судна принцам с Ближнего Востока. И тут им приходит в голову гениальный план подговорить своих дружков из Парижа выдать себя за тех самых восточных принцев и оттянуться по полной на выходных, чтобы сорвать сделку.
- Режиссёр
- Амин Арфуш
- Актёры
- Алиса Дюфур, Филипп Катрин, Юссеф Хажди, Юнес Бусиф, Брахим Булель, Фехди Бенджима, Энтони Касабелла, Арминдо Алвес
- Продолж.
- 88 мин.
- Премьера
-
2025-09-11 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Приключение, Комедия