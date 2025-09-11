Сомния: Обитель кошмаров

Молодая девушка Джемма устраивается на работу в компанию, проводящую эксперимент под названием «Сомния». Людей погружают в состояние сна, лишая страхов и делая счастливыми. Ей нужно следить за состоянием спящих, единственное правило — не заснуть самой. Иначе самые ужасные кошмары пациентов могут стать ее реальностью.
- Режиссёр
- Рейчел Кейн
- Актёры
- Хлоя Левин, Грейс Ван Дин, Джонатон Шек, Джиллиан Уайт, Уилл Пелц, Питер Вак, Драйя Мишель, Джо Финфера, Билл Котткамп, Кася Пилевич
- Продолж.
- 92 мин.
- Премьера
2025-09-11 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Научная фантастика, Фильм ужасов, Драма