«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
2 часа назад
147
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 342
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 694
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
2 647
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Кино

Сомния: Обитель кошмаров

Молодая девушка Джемма устраивается на работу в компанию, проводящую эксперимент под названием «Сомния». Людей погружают в состояние сна, лишая страхов и делая счастливыми. Ей нужно следить за состоянием спящих, единственное правило — не заснуть самой. Иначе самые ужасные кошмары пациентов могут стать ее реальностью.

Режиссёр
Рейчел Кейн
Актёры
Хлоя Левин, Грейс Ван Дин, Джонатон Шек, Джиллиан Уайт, Уилл Пелц, Питер Вак, Драйя Мишель, Джо Финфера, Билл Котткамп, Кася Пилевич
Продолж.
92 мин.
Премьера
2025-09-11 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Научная фантастика, Фильм ужасов, Драма

Кино
Семь дней Петра Семеныча
Кино
Вниз
Кино
Дети-шпионы
Кино
Геля
Кино
Побег из зоопарка
Кино
Ритмы мечты
Кино
Диспетчер
Кино
Миссия: Взломать экзамен
Кино
Она сказала «Да!»
Кино
Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах
Кино
Семейный призрак
Кино
Гризли