Сомния. Кошмар вернулся

Таня, услышав от подружек о необычном обряде, решает в шутку призвать мистическое существо. Ходят слухи, что при появлении инкуб Бун вызывает «сонный паралич» — явление, которое знакомо многим, когда тепло не слушается и проснуться не удается, как бы этого ни хотелось. Тогда спящий находится в его власти, и Бун может сделать с ним все что угодно. Первой от жестокого чудовища погибает подруга Тани…
- Режиссёр
- Дьян Суну Прастово
- Актёры
- Хайко Ван Дер Векен, Кевин Ардилова, Али Фикри, Вулан Гуритно, Донни Дамара, Агнес Наоми, Зи Зи Шахаб, Луана Дутра, Геся Шанди, Дженни Чжан
- Продолж.
- 96 мин.
- Премьера
-
27 ноября 2025 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов