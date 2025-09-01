28 ноября в 19:00 в большом концертном зале Рязанского областного Дворца культуры и искусства пройдет сольный концерт Дениса Шамонова «Музыка жизни», посвященный особой дате — юбилею в 20 лет на сцене!

Это путешествие сквозь время и воспоминания! В этот вечер прозвучат песни, которые сопровождали солиста на разных этапах жизни: от беззаботных школьных дней до самых ярких моментов настоящего!

Некоторые из них уже были исполнены на различных концертных площадках Рязани, а другие покрыты тонким слоем пыли времени, но все они — часть личной истории певца.

«В этот день я хочу открыть детский фотоальбом, включить старое видео и вновь окунуться в те мгновения, что по сей день согревают мое сердце! Пусть эта встреча станет мостом между прошлым и настоящим, наполненным теплом, ностальгией и искренностью», — отмечает Денис.

Приглашаем вас на душевный вечер с любимыми песнями и особой уютной атмосферой!