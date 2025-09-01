Соленая тропа

Судьба обрушивает серьезные испытания на семейную пару — Рэйнор и Мота, но, потеряв все, что имели, они принимают неожиданное решение отправиться в путешествие по самому длинному маршруту в Англии, знаменитому своей суровой красотой. За год странствий они заново открывают мир, друг друга и силу, способную преодолеть любые трудности.
- Режиссёр
- Марианна Эллиотт
- Актёры
- Джиллиан Андерсон, Джейсон Айзекс, Денис Лилл, Ребекка Айнесон, Такер Сент-Ивани, Оливия Эдвардс, Пол Морел, Ангус Райт, Тэмлин Хендерсон, Гермиона Норрис, Джеймс Лэнс, Меган Пласито
- Продолж.
- 115 мин.
- Премьера
-
13 ноября 2025 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Байопик, Драма