Сокровища кельтов. Classy Jazz п/у Олега Матвеева

Сокровища кельтов

Саксофон, волынка и орган!

Classy Jazz п/у Олега Матвеева и Юлия Иконникова, орган (Москва)

Олег Матвеев, саксофон, шотландская волынка, кларнет, ирландский вистл

Юлия Иконникова, орган

Михаил Шевнин, бас-гитара

Яна Саликова, рояль

Петр Талалай, ударные

Блестящее мастерство и вдохновенные импровизации музыкантов группы Classy Jazz п/у Олега Матвеева, красота и величие классического органа в исполнении Юлии Иконниковой в программе «Сокровища кельтов», в которой сплетутся воедино архаичные мотивы кельтов, язык современного джаза и потрясающая энергетика классического органа. Имя Олега Матвеева и группы Classy Jazz хорошо известны как столичной публике, так и ценителям музыки по всей России. Группа давно и с успехом выступает на самых престижных московских концертных площадках и в ведущих филармониях России. Аншлаги и овации неизменно сопровождают каждый концерт.

Секрет успеха — в неповторимых, эксклюзивных программах Олега Матвеева, в тонкой грани слияния классики и джаза, джаза и этнической музыки.

В программе публика услышит не только саксофон и кларнет, но полюбившуюся всем шотландскую волынку, а также нежный ирландский вистл.

«Сокровища кельтов» сделаны в стилистике современных европейских (ирландских, исландских и шотландских) исполнителей и групп с использованием вистла, саксофона и концертной шотландской волынки.

Орган в этой программе вписан в общую музыкальную палитру, а не звучит отдельно между кельтскими композициями.