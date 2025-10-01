Рязань
Снежный вальс
8 декабря в 19:00
Театр

Снежный вальс

Рязанский дворец молодежи

В основе спектакля «Снежный вальс» — пьеса «Плененные в снегу» современного английского драматурга Питера Куилтера, произведения которого переведены на 27 языков и поставлены более чем в 40 странах.

Действие романтической комедии «Снежный вальс» разворачивается на фоне зимней бури. Всё построено на контрасте: сугробы за окном и зарождающееся робкое, но очень теплое чувство.

В центре внимания история отношений двух одиноких сердец: Патрика и Джудит. Они живут по соседству друг с другом, но никогда не виделись раньше. Вынужденная оторванность от общества или добровольное затворничество нарушены стихией. «Они сошлись: вода и камень, стихи и проза, лёд и пламень». Джудит и Патрик абсолютно разные, но их объединяет одиночество.

Столкновение двух полярных характеров создает бесконечное количество комедийных ситуаций. Герои подтрунивают друг над другом, иронично комментируют привычки и беззлобно шутят по любому поводу. Романтика в спектакле густо приправлена юмором и самоиронией.

Вас ждет много смеха и немного снежного чуда. Признайтесь, именно об этом мечтает каждый живой человек?

В ролях: Мария Порошина и Ярослав Бойко. Режиссер: Олег Ильин. Продолжительность: 2 часа с антрактом.

Актёры
Мария Порошина, Ярослав Бойко
Возраст
12+
Жанры
Комедия, Драма