Такое случается только раз в году! В канун Нового Года на всём скаку заедет сказочная «Тройка» с премьерой новогоднего ледового спектакля. Этой зимой на ледовой арене предстанет главное праздничное событие этой зимы — ледовый спектакль «Снегурочка». Настоящая новогодняя сказка о любви. Ледовый Театр «Тройка» Новый культурный проект, оживляющий великие русские истории в формате большого развлекательного шоу. Как русская тройка лошадей мчится по заснеженным полям, так и театр «Тройка» уносит зрителей в волшебный мир народных сказок, воплотившихся на льду. Здесь традиционная русская культура переплетается с языком современности, каждое скольжение конька превращается в историю, лед становится сценой, а движение словом. Премьера спектакля «Снегурочка» «Снегурочка» — это спектакль о любви, разнообразии ее форм и проявлений. Сюжет вдохновлен произведением А.Н. Островского — великой русской пьесой о силе любви. Внучка Мороза, рожденная в тишине зимнего леса, выходит к людям — в поисках чувства, которое ей неведомо. Что случится, когда она узнает что такое любовь? Чемпионский состав участников Любимых персонажей детства исполнят мастера спорта международного класса, призеры и победители российский и международных чемпионатов, воздушные гимнасты и артисты оригинальных жанров. В главных ролях: Яна Хохлова — Двукратная Чемпионка России, Чемпионка Европы, Бронзовый Призер Чемпионата Мира. Елена Йованович — Чемпионка Сербии, обладательница сертификата Книги Рекордов Гиннеса России.