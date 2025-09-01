Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 11
Срд, 12
Чтв, 13
ЦБ USD 81.01 -0.22 11/11
ЦБ EUR 93.93 0.09 11/11
Нал. USD 81.50 / 81.40 11/11 16:20
Нал. EUR 94.60 / 95.46 11/11 16:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 305
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 524
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 105
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
6 028
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Снегурочка
27 декабря в 12:00
Театр

Снегурочка

Дворец спорта «Олимпийский»

Такое случается только раз в году! В канун Нового Года на всём скаку заедет сказочная «Тройка» с премьерой новогоднего ледового спектакля. Этой зимой на ледовой арене предстанет главное праздничное событие этой зимы — ледовый спектакль «Снегурочка». Настоящая новогодняя сказка о любви. Ледовый Театр «Тройка» Новый культурный проект, оживляющий великие русские истории в формате большого развлекательного шоу. Как русская тройка лошадей мчится по заснеженным полям, так и театр «Тройка» уносит зрителей в волшебный мир народных сказок, воплотившихся на льду. Здесь традиционная русская культура переплетается с языком современности, каждое скольжение конька превращается в историю, лед становится сценой, а движение словом. Премьера спектакля «Снегурочка» «Снегурочка» — это спектакль о любви, разнообразии ее форм и проявлений. Сюжет вдохновлен произведением А.Н. Островского — великой русской пьесой о силе любви. Внучка Мороза, рожденная в тишине зимнего леса, выходит к людям — в поисках чувства, которое ей неведомо. Что случится, когда она узнает что такое любовь? Чемпионский состав участников Любимых персонажей детства исполнят мастера спорта международного класса, призеры и победители российский и международных чемпионатов, воздушные гимнасты и артисты оригинальных жанров. В главных ролях: Яна Хохлова — Двукратная Чемпионка России, Чемпионка Европы, Бронзовый Призер Чемпионата Мира. Елена Йованович — Чемпионка Сербии, обладательница сертификата Книги Рекордов Гиннеса России.

Возраст
0+
Жанры
Для детей, Лед