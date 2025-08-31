Слишком женатый таксист

Случайная авария выбивает Джона Смита из графика его жизни и запускает череду нелепых ситуаций, которые к финалу перерастают в один большой абсурд. Заурядный таксист на деле оказывается не таким уж и простым. У него два дома и две жены, которые даже не догадываются о существовании друг друга. На боевой Мэри герой женился в мэрии, с инфантильной Барбарой венчался в церкви. К одной приезжает после дневной смены, к другой — после ночной. Живет по четкому закодированному плану, который до этого момента никогда не нарушал.
*в составе возможны изменения, указан полный состав с заменами
Светлана Пермякова/Алина Ланина/Мария Сластненкова/Марина Соколова/Маруся Климова
Тимур Еремеев/Денис Косяков/Сергей Ефремов/Дмитрий Морозов
Мирослава Карпович/Марина Соколова/Юлия Такшина
Александр Якин/Андрей Шугов/Михаил Башкатов/Сергей Ефремов
Антон Косточкин/Сергей Федюшкин/Дмитрий Морозов/Виктор Шуралев/Сергей Ефремов/Никита Барсуков
Владислав Аргун/Дмитрий Морозов/Никита Заболотный/Сергей Ефремов/Никита Барсуков
Денис Демин/Сергей Федюшкин/Дмитрий Морозов
- Режиссёр
- Сергей Ефремов
- Актёры
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Комедия