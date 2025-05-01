Сквозь время. Екатерина Агеева

В «Фотодоме им. Е. Н Каширина» открыта выставка Екатерины Агеевой «Сквозь время». Проект, посвященный памяти ее деда, фронтовика, кавалера трех орденов Славы Николая Ивановича Кулькова, стал результатом документальной экспедиции в деревни Ульяновской области, откуда родом ее семья.

Выставка открыта в год 80-летия Победы, что придает ей особую значимость. Это не только личная история автора, но и память о целой эпохе, запечатленная через судьбы людей, архивные документы и пейзажи малой родины.

В 2024 году Екатерина Агеева отправилась в деревни Юрьевка, Зыково и Суруловка Ульяновской области, чтобы найти следы семьи и зафиксировать на фотокамеру то, что осталось от мира ее предков. В этих местах родились ее дед и бабушка, здесь жили их родственники, а теперь остались лишь несколько домов, старики, хранящие воспоминания, и артефакты ушедшей эпохи: письма, фотографии, предметы быта. Через встречи с местными жителями: ветеранами, тружениками тыла, потомками фронтовиков — автор воссоздает историю повседневности, которая переплетается с большой историей страны.

Выставка Агеевой перекликается с экспозицией работ Евгения Каширина, чье имя носит «Фотодом». Знаменитая серия классика советской фотографии о своих бабушках считается эталоном документальной фотографии с глубоким личным взглядом. Проект Екатерины продолжает эту традицию, соединяя частную память с коллективной историей.