Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 28
18°
Птн, 29
19°
Сбт, 30
26°
ЦБ USD 80.44 -0.09 28/08
ЦБ EUR 93.34 -0.03 28/08
Нал. USD 80.18 / 80.00 28/08 13:20
Нал. EUR 93.80 / 94.50 28/08 13:20
Новости
Итоги года New
Публикации
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
2 часа назад
147
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 342
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 694
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
2 647
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Сказки темного леса. Ворожея

Ради спасения родителей главная героиня фильма, юная Василисса, отправляется в опасное путешествие в самое сердце дремучего леса, где властвуют темные силы. Ей предстоит пройти через множество испытаний, научиться преодолевать страх, встретить первую любовь, а также узнать правду о своем происхождении — ведь чем дальше Василисса заходит на территорию нечисти, тем яснее понимает, что у нее с ними слишком много общего.

Режиссёр
Каролина Кубринская
Актёры
Алексей Воробьев, Анастасия Мельникова, Николай Наумов, Анна Ковальчук, Екатерина Суворова, Константин Раскатов, Александр Дьяченко, Анвар Либабов, Сергей Мардарь, Евгений Кошелев, Мария Мельникова, Игорь Жижикин
Продолж.
92 мин.
Премьера
2025-09-04 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Фэнтези

Еще в кино

Кино
Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах
Кино
Семейный призрак
Кино
Гризли
Кино
Идентификация
Кино
Ведьмина доска
Кино
Парам и Сундари
Кино
Токсичный мститель
Кино
Сказки темного леса. Ворожея
Кино
Тимур и его команда
Кино
Три принцессы