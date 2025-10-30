Луис вместе с сыном отправляется в Марокко на поиски дочери, пропавшей на вечеринке в пустыне. Переезжая с места на место, они узнают о последнем полумифическом рейве на границе с Мавританией. Выжженные земли и первобытный ландшафт пустыни станут отражением их страхов и надежд, и на фоне надвигающегося апокалипсиса им предстоит пройти по тонкой грани между раем и адом…
- Режиссёр
- Оливер Лакс
- Актёры
- Сержи Лопес, Бруно Нуньес Архона, Стефания Гадда, Джошуа Лиам Хендерсон, Ричард «Бигуи» Беллами, Тонин Жанвье
- Продолж.
- 115 мин.
- Премьера
-
2025-10-30 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Драма