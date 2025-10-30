Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 13
Втр, 14
Срд, 15
ЦБ USD 80.85 -0.34 14/10
ЦБ EUR 93.92 -0.13 14/10
Нал. USD 81.00 / 81.86 13/10 18:15
Нал. EUR 95.10 / 96.00 13/10 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
1 535
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 622
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 332
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 201
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Сират

Луис вместе с сыном отправляется в Марокко на поиски дочери, пропавшей на вечеринке в пустыне. Переезжая с места на место, они узнают о последнем полумифическом рейве на границе с Мавританией. Выжженные земли и первобытный ландшафт пустыни станут отражением их страхов и надежд, и на фоне надвигающегося апокалипсиса им предстоит пройти по тонкой грани между раем и адом…

Режиссёр
Оливер Лакс
Актёры
Сержи Лопес, Бруно Нуньес Архона, Стефания Гадда, Джошуа Лиам Хендерсон, Ричард «Бигуи» Беллами, Тонин Жанвье
Продолж.
115 мин.
Премьера
2025-10-30 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Драма

Еще в кино

Кино
Эдем
Кино
Грабитель с крыши
Кино
Серафима
Кино
Сводишь с ума
Кино
Кролик Момо: Большая погоня