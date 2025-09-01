Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 16
22°
Срд, 17
22°
Чтв, 18
21°
ЦБ USD 83.07 -1.31 16/09
ЦБ EUR 97.45 -1.88 16/09
Нал. USD 83.01 / 82.20 16/09 15:15
Нал. EUR 97.95 / 98.88 16/09 15:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
Вчера 10:51
1 919
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 258
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
2 673
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
7 348
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Simple Music Ensemble. Легенды русского рока
18 сентября в 19:00
Концерты

Simple Music Ensemble. Легенды русского рока

МКЦ

18 сентября в Муниципальном культурном центре выступит студия камерной музыки Simple Music Ensemble с программой, построенной на музыкальных произведениях отечественного рока. Выступление станет единственным в текущем сезоне.

В рамках программы музыканты исполнят популярные композиции известных российских рок-групп «Король и Шут», DDT, Ария, Nautilus Pompilius, «Аукцыон», «Чайф», «Кино» и некоторых других. Главные национальные рок-хиты прозвучат в новых аранжировках, в том числе и легендарные композиции «Короля и шута» «Лесник» и «Кукла колдуна» будут представлены в камерной инструментальной обработке Simple Music Ensemble.

Переосмысление творчества известных рок-музыкантов в камерном формате для музыкантов Simple Music Ensemble -прекрасная возможность прикоснуться к наследию талантливых мастеров жанра, подарив слушателям свежее прочтение любимых мелодий.

Simple Music Ensemble — студия камерной музыки существует более 7 лет. Профессионально выступает с гастролями в РФ и зарубежных странах. На момент 2025 года группа сыграла более 2500 концертов в 15 странах мира. Коллектив регулярно приглашает любителей музыки на домашнюю площадку — Дом Simple Music в общественном городском пространстве «Хлебозавод». Зал рассчитан на 200 человек, сцена оборудована профессиональной светомузыкальной аппаратурой.

Репертуар охватывает различные исторические эпохи. В бэк-граунде коллектива и камерная барочная музыка, и мощные саундтреки из «Звездных войн», легкие мелодии из сериала «Молодой папа», мелодрамы «Амели», космической фантастики «Интерстеллер», композиции из фильма «Гарри Поттер и философский камень» и многое другое — всего более 300 программ.

Возраст
0+