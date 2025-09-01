Simple Music Ensemble. Легенды русского рока

18 сентября в Муниципальном культурном центре выступит студия камерной музыки Simple Music Ensemble с программой, построенной на музыкальных произведениях отечественного рока. Выступление станет единственным в текущем сезоне.

В рамках программы музыканты исполнят популярные композиции известных российских рок-групп «Король и Шут», DDT, Ария, Nautilus Pompilius, «Аукцыон», «Чайф», «Кино» и некоторых других. Главные национальные рок-хиты прозвучат в новых аранжировках, в том числе и легендарные композиции «Короля и шута» «Лесник» и «Кукла колдуна» будут представлены в камерной инструментальной обработке Simple Music Ensemble.

Переосмысление творчества известных рок-музыкантов в камерном формате для музыкантов Simple Music Ensemble -прекрасная возможность прикоснуться к наследию талантливых мастеров жанра, подарив слушателям свежее прочтение любимых мелодий.

Simple Music Ensemble — студия камерной музыки существует более 7 лет. Профессионально выступает с гастролями в РФ и зарубежных странах. На момент 2025 года группа сыграла более 2500 концертов в 15 странах мира. Коллектив регулярно приглашает любителей музыки на домашнюю площадку — Дом Simple Music в общественном городском пространстве «Хлебозавод». Зал рассчитан на 200 человек, сцена оборудована профессиональной светомузыкальной аппаратурой.

Репертуар охватывает различные исторические эпохи. В бэк-граунде коллектива и камерная барочная музыка, и мощные саундтреки из «Звездных войн», легкие мелодии из сериала «Молодой папа», мелодрамы «Амели», космической фантастики «Интерстеллер», композиции из фильма «Гарри Поттер и философский камень» и многое другое — всего более 300 программ.