Шоу под дождём. V «Признание в любви»

Как признаться в любви и выразить все свои чувства и эмоции, не произнося ни слова? Есть множество разных способов, но самый чувственный и проникновенный из них — танец. В программе «Признание в любви» собраны лучшие номера за всю историю театра. Программа меняется год от года, добавляются новые номера, меняется структура шоу. Стиль, манера исполнения, музыка и подача каждого номера всегда индивидуальны. Зрителей ждет буря эмоций, восторг от безграничной силы танца. Только лучшее и только танцы под потоками воды! Энергия, драйв, юмор, романтика — зашкаливание эмоций обеспечено!