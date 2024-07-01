Шоу под дождем. 15 лет!

Они покорили 300 городов, 14 стран, 3 континента и миллионы восторженных зрителей по всему миру — для этих парней нет ничего невозможного!

Их выступление — это стопроцентный sold out в любом зале. Их шоу — ураган эмоций и страстей, борьба стихий, в которой огонь схлестнулся с водой. Театр танца «Искушение»: они не ждут, когда закончится гроза, они умеют танцевать под дождем. «Искушение» — уникальный танцевальный проект, аналогов которому нет ни в одной стране мира, российский феномен и гордость Санкт-Петербурга. Исключительно мужская команда крепких ребят со сцены откровенно и честно говорит о любви, не произнося ни единого слова — предельно искренняя история, рассказанная языком танца без малейшей примеси пошлости, но с долей здорового юмора и самоиронии.

У «Искушения» нет целевой аудитории, ему поддаются абсолютно все, вне зависимости от пола, возраста, национальности и социального статуса. Каждый, кто хоть раз увидел их на сцене, уже не сможет остаться равнодушным и будет возвращаться снова и снова, чтобы получить мощнейший заряд энергетики и бешеного драйва. «Искушение» — это танец без границ, универсальный микс жанров и стилей, от классики до брэйк-данса и акробатики. В их арсенале уже пять оригинальных шоу, выстроенных на основе глубокой драматургии и авторской хореографии. Но в конце каждого зрителей ждет неизменная и самая вкусная вишенка на торте — сумасшедший танец под дождем.