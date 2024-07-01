Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 30
19°
Срд, 31
20°
Чтв, 01
23°
ЦБ USD 86.56 1 30/07
ЦБ EUR 94.14 0.88 30/07
Нал. USD 86.60 / 87.00 30/07 08:00
Нал. EUR 94.61 / 96.00 30/07 08:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max 2024 в Чери Регион 62: Ваш идеальный...
Chery снова удивляет автолюбителей, представляя обновле...
Вчера 17:05
593
Жителям Заокского на слушаниях по новому плану земель предоставили док...
Сельчане высказались против нового проекта землеустройс...
Вчера 16:14
716
Livan S6 Pro — это автомобиль, который сочетает в себе стильный дизайн...
С первого взгляда на этот седан становится понятно, что...
26 июля 10:28
2 473
Рязанский следователь Шумов о хитроумных преступниках, малой родине и ...
В преддверии профессионального праздника — Дня сотрудни...
25 июля 13:16
7 829
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Шоу под дождем. 15 лет!
11 октября в 19:00
Театр

Шоу под дождем. 15 лет!

МКЦ

Они покорили 300 городов, 14 стран, 3 континента и миллионы восторженных зрителей по всему миру — для этих парней нет ничего невозможного!

Их выступление — это стопроцентный sold out в любом зале. Их шоу — ураган эмоций и страстей, борьба стихий, в которой огонь схлестнулся с водой. Театр танца «Искушение»: они не ждут, когда закончится гроза, они умеют танцевать под дождем. «Искушение» — уникальный танцевальный проект, аналогов которому нет ни в одной стране мира, российский феномен и гордость Санкт-Петербурга. Исключительно мужская команда крепких ребят со сцены откровенно и честно говорит о любви, не произнося ни единого слова — предельно искренняя история, рассказанная языком танца без малейшей примеси пошлости, но с долей здорового юмора и самоиронии.

У «Искушения» нет целевой аудитории, ему поддаются абсолютно все, вне зависимости от пола, возраста, национальности и социального статуса. Каждый, кто хоть раз увидел их на сцене, уже не сможет остаться равнодушным и будет возвращаться снова и снова, чтобы получить мощнейший заряд энергетики и бешеного драйва. «Искушение» — это танец без границ, универсальный микс жанров и стилей, от классики до брэйк-данса и акробатики. В их арсенале уже пять оригинальных шоу, выстроенных на основе глубокой драматургии и авторской хореографии. Но в конце каждого зрителей ждет неизменная и самая вкусная вишенка на торте — сумасшедший танец под дождем.

Режиссёр
Рустам Надыршин
Возраст
12+
Жанры
Танцевальное представление