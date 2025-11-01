Единственный вибрафонист в мире, владеющий техникой игры шестью палочками Алексей Чижик, вибрафон, фортепиано

Ирина Чижик, художественное слово

Юлия Лабутина, художник песочной анимации

«Шерлок Холмс и призрак в Британском музее» — музыкальный спектакль для детей, созданный по мотивам всемирно известных произведений Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе. На этот раз знаменитый детектив Шерлок Холмс расследует мистическое ограбление, совершенное в отделе Древнего Египта в Британском музее. Увлекательный рассказ, таинственная музыка и завораживающая песочная анимация перенесут юных зрителей в Англию ХIХ века, и они узнают, куда привела дедукция Шерлока Холмса и Доктора Ватсона.