Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 02
15°
Срд, 03
19°
Чтв, 04
21°
ЦБ USD 80.43 0.1 02/09
ЦБ EUR 94.38 0.33 02/09
Нал. USD 80.15 / 80.99 01/09 18:30
Нал. EUR 93.95 / 95.18 01/09 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 2025 16:40
2 716
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
3 688
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
28 августа 12:07
1 197
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 995
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром
8 декабря в 15:00
Театр

Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром

Дворец спорта «Олимпийский»

Легендарный «Щелкунчик» на льду, позволит вам войти в мир сказки наступающего 2026 года. Это шоу будет лучшей прелюдией новогодних праздников. Бессмертный шедевр выдерживает разные интерпретации, но продолжает радовать как детей, так и взрослых, особенно в преддверии самого ожидаемого праздника — Нового года! Мы тоже попробуем удивить нашу публику новым и необычным прочтением! Приоткроем тайну, хотите ее узнать? В нашем спектакле есть интрига! У главной героини Маши есть мечта, которая обязательно должна осуществиться именно 31 декабря, в Новогоднюю ночь!

Главные роли в ледовом шоу «Щелкунчик» исполнят: Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Елена Йованович, Константин Безматерных.

Помимо выступления фигуристов, симфонический оркестр представит живое исполнение проверенного временем шедевра гениального русского композитора П. И. Чайковского из одноименного балета. Удивительная по силе воздействия, завораживающая музыка в полной мере раскроет эту дивную рождественскую историю, погружая зрителя в мечту, в сказку, в сон, в путешествие в прошлое и будущее.

Иван Никифорчин — дирижер симфонического оркестра: «Щелкунчик» — настоящая театральная симфония, уникальная, полная драматизма. Это сложнейшая партитура, изобилующая трудностями трансцендентного порядка. Я имею в виду не только чисто технологические моменты, но и то, что иначе как оркестровой живописью, оркестровой поэзией не назовешь…".

Возраст
6+
Жанры
Для детей, Лед