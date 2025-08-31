Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром

Легендарный «Щелкунчик» на льду, позволит вам войти в мир сказки наступающего 2026 года. Это шоу будет лучшей прелюдией новогодних праздников. Бессмертный шедевр выдерживает разные интерпретации, но продолжает радовать как детей, так и взрослых, особенно в преддверии самого ожидаемого праздника — Нового года! Мы тоже попробуем удивить нашу публику новым и необычным прочтением! Приоткроем тайну, хотите ее узнать? В нашем спектакле есть интрига! У главной героини Маши есть мечта, которая обязательно должна осуществиться именно 31 декабря, в Новогоднюю ночь!

Главные роли в ледовом шоу «Щелкунчик» исполнят: Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Елена Йованович, Константин Безматерных.

Помимо выступления фигуристов, симфонический оркестр представит живое исполнение проверенного временем шедевра гениального русского композитора П. И. Чайковского из одноименного балета. Удивительная по силе воздействия, завораживающая музыка в полной мере раскроет эту дивную рождественскую историю, погружая зрителя в мечту, в сказку, в сон, в путешествие в прошлое и будущее.

Иван Никифорчин — дирижер симфонического оркестра: «Щелкунчик» — настоящая театральная симфония, уникальная, полная драматизма. Это сложнейшая партитура, изобилующая трудностями трансцендентного порядка. Я имею в виду не только чисто технологические моменты, но и то, что иначе как оркестровой живописью, оркестровой поэзией не назовешь…".