Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 01
26°
Втр, 02
16°
Срд, 03
19°
ЦБ USD 80.43 0.1 02/09
ЦБ EUR 94.38 0.33 02/09
Нал. USD 80.15 / 80.99 01/09 18:30
Нал. EUR 93.95 / 95.18 01/09 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 2025 16:40
2 716
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
3 688
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
28 августа 12:07
1 197
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 995
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Щелкунчик
20 января 2026 в 19:00
Театр

Щелкунчик

МКЦ

Премьера балета «Щелкунчик» состоялась 6 (18) декабря 1892 года в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Именно в «Щелкунчике» впервые прозвучал редкий ударный музыкальный инструмент челеста. Балетные пачки, которые мы видим сегодня, были придуманы директором императорских театров Иваном Всеволожским специально для «Щелкунчика». Либретто к балету «Щелкунчик» основано на сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана и было написано Мариусом Петипа и Львом Ивановым В нем рассказывается история девочки Мари и ее брата Фрица, которые получают в подарок от крестного Дроссельмейера Щелкунчика.

В новогоднюю ночь игрушки оживают, и Щелкунчик превращается в принца. Вместе с игрушками он сражается с Мышиным королем и спасает Мари. В оригинальной сказке Гофмана главную героиню зовут Марихен или Мари. Чайковский назвал героиню на русский манер — Машей.

Возраст
0+
Жанры
Балет