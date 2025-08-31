Премьера балета «Щелкунчик» состоялась 6 (18) декабря 1892 года в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Именно в «Щелкунчике» впервые прозвучал редкий ударный музыкальный инструмент челеста. Балетные пачки, которые мы видим сегодня, были придуманы директором императорских театров Иваном Всеволожским специально для «Щелкунчика». Либретто к балету «Щелкунчик» основано на сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана и было написано Мариусом Петипа и Львом Ивановым В нем рассказывается история девочки Мари и ее брата Фрица, которые получают в подарок от крестного Дроссельмейера Щелкунчика.
В новогоднюю ночь игрушки оживают, и Щелкунчик превращается в принца. Вместе с игрушками он сражается с Мышиным королем и спасает Мари. В оригинальной сказке Гофмана главную героиню зовут Марихен или Мари. Чайковский назвал героиню на русский манер — Машей.
