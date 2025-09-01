Шелби-Оукс. Город-призрак

Двенадцать лет назад Райли Бреннан вместе с друзьями отправилась в город-призрак Шелби-Оукс и пропала без вести. Узнав новые подробности исчезновения, ее сестра Мия решает сама поехать в заброшенный город, чтобы раскрыть его тайны. Но границы между реальностью и потусторонним начинают стираться, и теперь ей предстоит столкнуться с демонами прошлого, которые не отпускают ее семью.