Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 30
Птн, 31
Сбт, 01
ЦБ USD 79.47 -0.35 30/10
ЦБ EUR 92.25 -0.69 30/10
Нал. USD 81.30 / 81.20 30/10 17:15
Нал. EUR 94.80 / 95.89 30/10 17:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
Вчера 15:06
408
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
4 596
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 060
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
4 344
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Шелби-Оукс. Город-призрак

Двенадцать лет назад Райли Бреннан вместе с друзьями отправилась в город-призрак Шелби-Оукс и пропала без вести. Узнав новые подробности исчезновения, ее сестра Мия решает сама поехать в заброшенный город, чтобы раскрыть его тайны. Но границы между реальностью и потусторонним начинают стираться, и теперь ей предстоит столкнуться с демонами прошлого, которые не отпускают ее семью.

Режиссёр
Крис Стакман
Актёры
Кит Дэвид, Майкл Бич, Камилла Салливан, Брендан Секстон III, Робин Бартлетт, Фыонг Кубаки, Чарли Талберт, Сара Войт, Джон Майкл Симпсон, Рик Монтгомери-мл.
Продолж.
91 мин.
Премьера
30 октября 2025 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Фильм ужасов

Еще в кино

Кино
Извне. Петля времени
Кино
Лермонтов
Кино
Астрал: 13 инкарнаций зла
Кино
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Кино
Мажор в Дубае
Кино
Мульт в кино. Выпуск № 187. Команда чудес
Кино
Франкенштейн: Воскрешение
Кино
Грабитель с крыши
Кино
Папины дочки. Мама вернулась
Кино
Брат навсегда
Кино
Патруль Дино: В поисках древнего динозавра
Кино
Риголетто