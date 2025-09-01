19 ноября в рамках нового проекта «Концертная среда» Рязанский музыкальный театр приглашает на концерт «Шедевры русской музыки». Произведения русских композиторов по праву занимают особое почётное место в мировой культуре. Многие из них оказали огромное влияние на становление мирового театра и музыки.

Вас ждёт незабываемое путешествие в мир русского вокального искусства вместе с солистом театра, талантливым баритоном Алексеем Никифоровым. Он исполнит самые яркие фрагменты из опер «Евгений Онегин» П.И. Чайковского и «Алеко» С.В. Рахманинова.

Также прозвучат проникновенные романсы С.В. Рахманинова, Н.К. Меттнера и других русских композиторов.

Особую глубину и выразительность вечеру придаст почётный работник культуры и искусства Рязанской области, концертмейстер Евгений Антипов.

Встречаемся в уютной музыкальной гостиной нашего театра!