Шедевры русской музыки
19 ноября в 19:00
Концерты

Шедевры русской музыки

Рязанский областной музыкальный театр

19 ноября в рамках нового проекта «Концертная среда» Рязанский музыкальный театр приглашает на концерт «Шедевры русской музыки». Произведения русских композиторов по праву занимают особое почётное место в мировой культуре. Многие из них оказали огромное влияние на становление мирового театра и музыки.

Вас ждёт незабываемое путешествие в мир русского вокального искусства вместе с солистом театра, талантливым баритоном Алексеем Никифоровым. Он исполнит самые яркие фрагменты из опер «Евгений Онегин» П.И. Чайковского и «Алеко» С.В. Рахманинова.

Также прозвучат проникновенные романсы С.В. Рахманинова, Н.К. Меттнера и других русских композиторов.

Особую глубину и выразительность вечеру придаст почётный работник культуры и искусства Рязанской области, концертмейстер Евгений Антипов.

Встречаемся в уютной музыкальной гостиной нашего театра!

Возраст
12+