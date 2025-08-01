Сергей Герасимов. К 140-летию со дня рождения

28 августа в 16.00 в Рязанском художественном музее им. И.П. Пожалостина открывается выставка произведений С.В. Герасимова из фондов музея и собрания семьи художника.

Посетители Рязанского художественного музея хорошо знают произведения Сергея Васильевича Герасимова (1885-1964), украшающие залы живописи первой половины XX века: напоенную вольным речным воздухом картину «В лодке. Рыбаки», кисловодский пейзаж «На южном курорте», замечательную тонкостью колорита и подлинностью детского образа «Девочку в красном».

Сергей Герасимов — крупнейший русский художник своей эпохи; испытание временем только подтверждает ценность его искусства. Сама личность мастера, пользовавшегося большим уважением современников, высвечивается сегодня как незаурядная по цельности и духовной крепости.

В Рязани хранится весомое герасимовское собрание: пятнадцать живописных работ и тридцать пять рисунков — с большинством из них можно познакомиться на выставке. Двадцать произведений предоставлено наследниками автора. Не претендуя на исчерпывающую полноту, экспозиция все же позволяет понять если не весь масштаб, то по крайней мере уровень и разносторонность исканий художника.

Намечены и основные вехи его творческого пути. Начатый еще в годы учебы в Строгановском училище, а затем Московском училище живописи, ваяния и зодчества романтическими акварелями в духе Серебряного века, в 1920-е годы этот путь продолжился обретением крестьянской темы наряду с увлечением Сезанном, членством в объединении «Маковец», взлетом рисовального мастерства. К 1930-м годам достигнутая художественная зрелость сподвигла Герасимова на серьезные картинные замыслы, о них свидетельствует эскиз к полотну «Клятва сибирских партизан». Как живописец Герасимов, ученик К. Коровина, вернулся тогда к первоначальным импрессионистическим симпатиям и вернулся триумфально. Не только пейзаж «На южном курорте», но и картина с типичным для тех лет названием «В животноводческом колхозе читают газету» подкупают свежестью цвета, легкостью письма. Притом за внешней беглостью кисти скрыт точный художественный расчет.

Война обострила свойственное мастеру национально-историческое чувство. Помимо эпизодов самаркандской жизни в эвакуации (Герасимов руководил там Суриковским институтом), зритель увидит сцену «Толпа у колодца». Лист с датой 4/XI-41 был сделан из окна поезда «Москва — Самарканд» и после включен в одноименную серию. Акварель-документ пронизана вневременным ощущением русской доли. Нечто подобное есть и в иллюстрациях Герасимова к «Капитанской дочке».Русская тема объединяет произведения художника в разных жанрах и видах искусства. Очевиднее всего это в сюжетах, связанных с Можайском, где Герасимов родился. Впечатления юности всю жизнь служили ему моральной опорой и источником вдохновения, рисовал ли он иллюстрацию к чеховскому «Хамелеону», вспоминал ли недалекую от Можайска усадьбу Поречье, писал ли сирень во дворе мастерской. Особенно сильно национальная нота звучит в можайских пейзажах. Вперед в творчестве Герасимова пейзаж выступил в 1940—1950-е годы — пору позднего расцвета его живописи.

Излюбленные мотивы запечатлены в «Осени», «Пейзаже с самолетом». Панорама последнего включает Лужецкий монастырь рядом с домом Герасимовых; на здешнем кладбище похоронен отец художника. В крупноформатном полотне «Лето. Пейзаж со стадом», впервые демонстрируемом рязанской публике, создан обобщенный образ родной природы. Очень привлекательный раздел выставки (и послевоенного герасимовского творчества) образуют произведения из зарубежных поездок в Австрию, Италию, Грецию. Любопытную пару пейзажу «В Тироле» составляет датированный тем же 1955 годом «Портрет внучки», где та изображена в привезенном дедом тирольском костюмчике.

Музей выражает глубокую признательность семье художника за участие в проекте.