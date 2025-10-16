Светка выросла в деревне, но переехала жить в Москву. Проводя летние выходные у родителей, она встречает свою школьную любовь, тракториста Сашку, забытые чувства к которому вспыхивают с новой силой. Сашка отвечает взаимностью, но не может разорвать отношения с дояркой Машей. Через несколько дней к Светке приезжает ее ухажер Серж. План увезти любимую в Москву рушится, когда в запутанную амурную историю вступает продавщица Люба.
- Режиссёр
- Роман Гредин
- Актёры
- Михаил Тарабукин, Мария Скорницкая, Марина Яковлева, Александр Мартынов, Роман Гредин, Валентина Мазунина, Марина Барсукова, Игорь Кулачко, Денис Бондарков, Елена Яблочная, Екатерина Шмакова, Игорь Маслов
- Продолж.
- 103 мин.
- Премьера
-
2025-10-16 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Комедия