Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 223
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 939
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 911
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
4 244
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Серафима

Озорник Федя, рано потерявший родителей, переезжает из детского дома жить к своему дяде, одному из местных начальников. Сбегая с уроков в лес, Федя знакомится с девочкой Серафимой, которая открывает ему историю преподобного Серафима Саровского и тайну святых мест его обители. Шмелев, дядя мальчика, нацелен разрушить святые места. Благодаря любви, дружбе и силе веры, храбрым ребятам удается отстоять и защитить память обители великого святого.

Режиссёр
Вадим Свешников
Премьера
2025-10-09 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Приключение

