Озорник Федя, рано потерявший родителей, переезжает из детского дома жить к своему дяде, одному из местных начальников. Сбегая с уроков в лес, Федя знакомится с девочкой Серафимой, которая открывает ему историю преподобного Серафима Саровского и тайну святых мест его обители. Шмелев, дядя мальчика, нацелен разрушить святые места. Благодаря любви, дружбе и силе веры, храбрым ребятам удается отстоять и защитить память обители великого святого.