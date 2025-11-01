Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 03
Чтв, 04
Птн, 05
ЦБ USD 77.96 0.5 04/12
ЦБ EUR 90.59 0.74 04/12
Нал. USD 79.20 / 79.20 03/12 18:15
Нал. EUR 91.76 / 92.87 03/12 18:15
Итоги года New
Публикации
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
721
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
862
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 468
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
1 045
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Кино

Семьянин

Миллионер Георгий встречает свой день рождения в полном одиночестве. Будучи не совсем в трезвом уме, он требует от своего верного помощника Ильи к yтpy организовать ему настоящую семью. Каково же изумление Георгия, когда он просыпается в окружении жены, сына и дочери, которые заявляют, что они были у него всегда. Их слова подтверждают документы, семейные фото, работники, партнеры и даже родная мать Георгия. Теперь ему предстоит научиться быть мужем и отцом, и в этом деле деньгами все вопросы не решить.

Режиссёр
Дмитрий Власкин
Актёры
Павел Деревянко, Юлия Снигирь, Татьяна Орлова, Валерий Афанасьев, Павел Ворожцов, Илья Лыков, Александра Тихонова, Марк-Малик Мурашкин
Премьера
4 декабря 2025 в России
Возраст
16+
Жанры
Комедия

