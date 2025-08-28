Семейный призрак

Рязань
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 019
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 598
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
2 549
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 603
Василий Кирсанов — бывший банковский клерк, а теперь иллюзионист-неудачник, мечтающий устроить шоу «почти как у Копперфильда». Ради сцены он уговаривает жену Светлану продать просторную квартиру и переехать с двумя детьми в тесную однушку. Шоу проваливается, а в новой квартире жить невозможно. В отчаянных поисках решения Кирсанов находит подозрительно выгодное объявление и покупает просторную трешку на последние деньги. Вот только квартира оказывается не пустой — в ней живет самый настоящий призрак. Жена забирает дочку и уходит к маме, а сын отправляется жить в общагу. К тому же директор ДК, в котором проводилось шоу, собирается продать все оборудование в качестве уплаты по долгу за аренду. И теперь Кирсанову, чтобы спасти семью и бизнес нужно любыми средствами изгнать нечисть из квартиры. Но как это сделать, если у призрака — бывшего футболиста по имени Серега — на земле осталось невыполненное дело? Кирсанов берет свою семью и отправляется в провинциальный город, чтобы помочь Сереге выполнить его обещание — поздравить свою выросшую дочь с днем рождения и подарить ей огромную куклу.

Режиссёр
Александр Бабаев
Актёры
Максим Лагашкин, Никита Кологривый, Оксана Акиньшина, Кристина Корбут, Арина Савостьянова, Юлия Сулес, Егор Леонтьев
Премьера
2025-08-28 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Научная фантастика, Комедия

