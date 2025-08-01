Семейные затеи

Несмотря на осеннюю прохладу Дворец культуры «Приокский» продолжает радовать рязанские семьи развлекательными анимационными программами в парке имени Ю.А. Гагарина.
Веселые сказочные персонажи ждут больших и маленьких гостей на летней площадке парка, чтобы провести для всех желающих энергичные игры, зажигательные флешмобы, танцы и увлекательные конкурсы!
Анимацию представят артисты Народного молодежного любительского театра «Нюанс» (художественный руководитель Лилия Черно-Иваненко) ДК «Приокский».
- Возраст
- 6+