Сани Санскари и Тулси Кумари

Двое бывших влюбленных в Дели пытаются разжечь старую страсть, что приводит к забавным путаницам и обманам. По мере того как разворачивается хаос, расцветает новый неожиданный роман. Найдут ли их отношения свой счастливый конец среди этой неразберихи?
- Режиссёр
- Шашанк Хайтан
- Актёры
- Варун Дхаван, Джанви Капур, Рохит Сараф, Санья Малхотра, Абхинав Шарма, Маниш Пол, Акшай Оберой, Манини Чадха, Маллика Чхабра, Гаурав Сикри, Назнин Мадан
- Продолж.
- 140 мин.
- Премьера
-
2025-10-02 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Мелодрама