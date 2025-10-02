Рязань
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
1 896
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 220
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 301
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 325
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Сани Санскари и Тулси Кумари
Кино

Сани Санскари и Тулси Кумари

Двое бывших влюбленных в Дели пытаются разжечь старую страсть, что приводит к забавным путаницам и обманам. По мере того как разворачивается хаос, расцветает новый неожиданный роман. Найдут ли их отношения свой счастливый конец среди этой неразберихи?

Режиссёр
Шашанк Хайтан
Актёры
Варун Дхаван, Джанви Капур, Рохит Сараф, Санья Малхотра, Абхинав Шарма, Маниш Пол, Акшай Оберой, Манини Чадха, Маллика Чхабра, Гаурав Сикри, Назнин Мадан
Продолж.
140 мин.
Премьера
2025-10-02 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Мелодрама

