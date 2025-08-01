Спектакль «Сахарный ребенок» создан по мотивам книги Ольги Громовой, основанной на реальной истории. Жизнь маленького человека, наполненная трагическими событиями, превращается во вдохновляющую, светлую и жизнеутверждающую историю. Это рассказ о стойкости, о воспитании через культуру, о способности преодолевать трудности и откликаться на чужую боль, даже когда собственная судьба была нелегкой.

Лишенная отца с пяти лет, героиня черпает силу и мудрость из воспоминаний о нем, из рассказов матери, пересказанных ею книг. История маленькой Эли — главной героини спектакля — напоминает нам о том, что в трудные моменты всегда найдутся люди, готовые прийти на помощь.

Не существует строгих правил и законов, по которым можно воспитать нравственную и духовную личность с чувством собственного достоинства. Но есть знания, опыт, культурная память — то, что дает опору и поддержку в сложные времена.

Этот спектакль адресован всем, кто воспитывает детей или мечтает о семье. Ведь только осознавая и сохраняя свой культурный пласт, мы можем передать его следующим поколениям.

Актеры: Гордеева Марианна Дмитриевна, Горбачев Роман Владимирович, Конониренко Мария Викторовна, Моргуненко Наталья Николаевна, Московой-Руссо Никита Сергеевич, Носатов Борислав Олегович, Рыжков Валерий Владимирович, Сылка Анастасия Эдуардовна.