Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 02
16°
Срд, 03
19°
Чтв, 04
21°
ЦБ USD 80.59 0.16 03/09
ЦБ EUR 93.84 -0.54 03/09
Нал. USD 80.40 / 81.22 02/09 18:25
Нал. EUR 93.88 / 95.05 02/09 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
3 276
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
4 306
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
28 августа 12:07
1 395
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
5 073
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Сахарный ребенок
26 сентября в 19:00
Театр

Сахарный ребенок

Театр драмы

Спектакль «Сахарный ребенок» создан по мотивам книги Ольги Громовой, основанной на реальной истории. Жизнь маленького человека, наполненная трагическими событиями, превращается во вдохновляющую, светлую и жизнеутверждающую историю. Это рассказ о стойкости, о воспитании через культуру, о способности преодолевать трудности и откликаться на чужую боль, даже когда собственная судьба была нелегкой.

Лишенная отца с пяти лет, героиня черпает силу и мудрость из воспоминаний о нем, из рассказов матери, пересказанных ею книг. История маленькой Эли — главной героини спектакля — напоминает нам о том, что в трудные моменты всегда найдутся люди, готовые прийти на помощь.

Не существует строгих правил и законов, по которым можно воспитать нравственную и духовную личность с чувством собственного достоинства. Но есть знания, опыт, культурная память — то, что дает опору и поддержку в сложные времена.

Этот спектакль адресован всем, кто воспитывает детей или мечтает о семье. Ведь только осознавая и сохраняя свой культурный пласт, мы можем передать его следующим поколениям.

Актеры: Гордеева Марианна Дмитриевна, Горбачев Роман Владимирович, Конониренко Мария Викторовна, Моргуненко Наталья Николаевна, Московой-Руссо Никита Сергеевич, Носатов Борислав Олегович, Рыжков Валерий Владимирович, Сылка Анастасия Эдуардовна.

  • Автор: Ольга Громова (инсценировка Максима Евсеева)
  • Режисcер: Светлана Кузянина
  • Художник-постановщик: Екатерина Гандель
  • Художник по свету: Александр Рязанцев, Видео художник Павел Гандель
  • Музыкальное оформление: Саунд-дизайнер Дмитрий Бачинский
  • Балетмейстер: Светлана Кузянина

Возраст
16+