«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 705
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 593
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 357
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
2 090
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Кино

Сахарная фабрика

Семеро друзей вместе с десятками других людей отправляются на сахарный завод для сезонной работы во время сбора урожая. Сперва работа проходит гладко, но однажды девушка выходит ночью из общежития и следует за загадочной фигурой. Вскоре рабочих охватывает страх: на производстве начинают происходить странные несчастные случаи, а через некоторое время сотрудники завода находят безжизненное тело одного из рабочих.

Режиссёр
Ави Сурьяди
Актёры
Арбани Ясиз, Эрсья Аурелия, Эрика Карлина, Буки Б.Мансюр, Вави Зихан, Бенидиктус Сирегар, Ариф Альфиансьях, Садана Агунг Сулистья, Йоно Бакри, Азела Путри
Продолж.
133 мин.
Премьера
11 декабря 2025 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Фильм ужасов

