Сахарная фабрика

Семеро друзей вместе с десятками других людей отправляются на сахарный завод для сезонной работы во время сбора урожая. Сперва работа проходит гладко, но однажды девушка выходит ночью из общежития и следует за загадочной фигурой. Вскоре рабочих охватывает страх: на производстве начинают происходить странные несчастные случаи, а через некоторое время сотрудники завода находят безжизненное тело одного из рабочих.
- Режиссёр
- Ави Сурьяди
- Актёры
- Арбани Ясиз, Эрсья Аурелия, Эрика Карлина, Буки Б.Мансюр, Вави Зихан, Бенидиктус Сирегар, Ариф Альфиансьях, Садана Агунг Сулистья, Йоно Бакри, Азела Путри
- Продолж.
- 133 мин.
- Премьера
-
11 декабря 2025 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фильм ужасов