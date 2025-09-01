С кем поведешься…

«С кем поведёшься…» — это многочисленные комичные ситуации, пропитанные искрометным юмором, переносящие зрителя в Петербург конца 19-го века! Наблюдая за колоритными персонажами, их делами, проблемами, образом мысли, легко понять, что, несмотря на прошедшее время и всяческие изменения, суть русского человека осталась прежней, а вопросы, волновавшие героев в 19 веке, актуальны и по сей день. Постановщиком по-настоящему динамичного спектакля, наполненного песнями и танцами, выступил режиссёр Ленкома, ученик Марка Захарова — Роман Самгин, которому поистине удаются постановки в комедийном жанре!