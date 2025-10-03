На Рязанской ВДНХ в эту субботу пройдет фестиваль с уклоном в интерактивный театр «С днем рождения, Хулиган», посвященный 130-летию Сергея Есенина. Начнем в 12:00 с тематических мастер-классов. Продолжим лекциями о поэте, конечно же, «хулиганскими стихочтениями», театрализованным представлением для детей, а завершим выступлением музыкальной группы «Лыбедь».

В этот день мы также приглашаем к участию всех желающих прочитать стихи авторов серебряного века и собственного сочинения в рамках поэтического «Открытого микрофона».