31 ОКТЯБРЯ в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике откроется выставка, которая представит взгляд художников разных времен на Рязанский кремль.

В собрании музея хранится более 20 живописных полотен, более 30 графических работ с изображением видов Кремля. Имена многих художников у всех на слуху — Александр Киселев-Камский, Михаил Бровкин, Павел Радимов, Анатолий Титов, Виктор Минкин, Анатолий Ларюнин. С другими, менее известными именами, многим предстоит познакомиться на выставке.