Рязань — новогодняя столица России 2026 года. Город принял эстафету у Кирова и получил этот статус во второй раз. В 2025 году Рязань отмечает своё 930-летие, а завершит юбилейный год масштабными гуляниями. Статус новогодней столицы означает, что город разработает интересную, яркую и разнообразную праздничную программу.
Местом притяжения для рязанцев станет Лыбедский бульвар. Он располагается в исторической части областного центра в шаговой доступности от Рязанского Кремля — знакового архитектурного объекта в сердце современного города. Новогодняя площадка будет разделена на тематические зоны.
Основные мероприятия пройдут с 13 декабря по 10 января. Афиша ключевых событий:
13 декабря — Торжественное открытие «Новогодняя столица: сказка начинается»
15:00-22:00 — Лыбедский бульвар, Рязанская ВДНХ, Лесопарк. Специальный гость — BEARWOLF (Лыбедский бульвар)
19:00-23:00 — Рязанский исторический музей: Ночь в музее «Вечер истории»
11:00-14:00 — V областной фестиваль закаливания и зимнего плавания
14 декабря
12:00-22:00 — Лыбедский бульвар, Лесопарк — фестиваль богатырской силы «Молодецким потехам мороз не помеха»
14:00-20:00 — Лыбедский бульвар — фестиваль «Рязанский валенок»
20 декабря
12:00-22:00 — Лыбедский бульвар, Рязанская ВДНХ, Лесопарк — фестиваль «Зима рассказывает сказки»
11:00-12:00 — Всероссийская акция «Закалённая Россия — сильная страна!»
21 декабря
12:00-22:00 — Лыбедский бульвар — «ПРОМфест»
23 декабря
16:00-18:00 — Рязанский исторический музей — благотворительный фестиваль «Звезда Рождества». Открытие
27 декабря
12:00-22:00 — Лыбедский бульвар, Рязанская ВДНХ— фестиваль «Креативный переполох»
28 декабря
12:00-22:00 — Лыбедский бульвар, Дом Молодёжи — фестиваль Молодёжной культуры «Новогодняя волна»
31 декабря
12:00-22:00 — Лыбедский бульвар — фестиваль Добрых пожеланий «Мир в ожидании чудес»
1 января
12:00-22:00 — Лыбедский бульвар, ул. Почтовая — фестиваль зимних напитков «Сбитень пати»
2 января
12:00-22:00 — Лыбедский бульвар —фестиваль «Новогодняя романтика»
12:00-22:00 — Лыбедский бульвар, все музеи города — фестиваль туристических маршрутов
3 января
11:00 — БК «Алмаз» — Гонка чемпионов
12:00-22:00 — Лыбедский бульвар, Рязанская ВДНХ — фестиваль творчества «Палитра Нового года»
4 января
11:00-22:00 — Рязанский исторический музей — фестиваль «Новогодняя история»
11:00 — БК «Алмаз» — Гонка чемпионов
5 января
12:00-22:00 — Лыбедский бульвар, ул. Почтовая — гастрономический фестиваль «Кухня Рязанского края»
10:00-16:00 — Эстафетный марафон
6 января
12:00-22:00 — Лыбедский бульвар, Рязанская ВДНХ — Сочельник в новогодней столице
7 января
13:00-22:00 — Лыбедский бульвар — торжественное закрытие проекта «Новогодняя столица-2026», передача главной снежинки, специальный гость — группа «Градусы»
8 января
12:00-14:30 — Лыбедский бульвар, рязанский кремль — фестиваль колокольного звона «Рязанские перезвоны. Зима»
8-10 января
12:00-22:00 — Лыбедский бульвар — Святочные гуляния
- Возраст
- 0+