Рязань — новогодняя столица России 2026 года. Город принял эстафету у Кирова и получил этот статус во второй раз. В 2025 году Рязань отмечает своё 930-летие, а завершит юбилейный год масштабными гуляниями. Статус новогодней столицы означает, что город разработает интересную, яркую и разнообразную праздничную программу.

Местом притяжения для рязанцев станет Лыбедский бульвар. Он располагается в исторической части областного центра в шаговой доступности от Рязанского Кремля — знакового архитектурного объекта в сердце современного города. Новогодняя площадка будет разделена на тематические зоны.

Основные мероприятия пройдут с 13 декабря по 10 января. Афиша ключевых событий:

13 декабря — Торжественное открытие «Новогодняя столица: сказка начинается»

15:00-22:00 — Лыбедский бульвар, Рязанская ВДНХ, Лесопарк. Специальный гость — BEARWOLF (Лыбедский бульвар)

19:00-23:00 — Рязанский исторический музей: Ночь в музее «Вечер истории»

11:00-14:00 — V областной фестиваль закаливания и зимнего плавания

14 декабря

12:00-22:00 — Лыбедский бульвар, Лесопарк — фестиваль богатырской силы «Молодецким потехам мороз не помеха»

14:00-20:00 — Лыбедский бульвар — фестиваль «Рязанский валенок»

20 декабря

12:00-22:00 — Лыбедский бульвар, Рязанская ВДНХ, Лесопарк — фестиваль «Зима рассказывает сказки»

11:00-12:00 — Всероссийская акция «Закалённая Россия — сильная страна!»

21 декабря

12:00-22:00 — Лыбедский бульвар — «ПРОМфест»

23 декабря

16:00-18:00 — Рязанский исторический музей — благотворительный фестиваль «Звезда Рождества». Открытие

27 декабря

12:00-22:00 — Лыбедский бульвар, Рязанская ВДНХ— фестиваль «Креативный переполох»

28 декабря

12:00-22:00 — Лыбедский бульвар, Дом Молодёжи — фестиваль Молодёжной культуры «Новогодняя волна»

31 декабря

12:00-22:00 — Лыбедский бульвар — фестиваль Добрых пожеланий «Мир в ожидании чудес»

1 января

12:00-22:00 — Лыбедский бульвар, ул. Почтовая — фестиваль зимних напитков «Сбитень пати»

2 января

12:00-22:00 — Лыбедский бульвар —фестиваль «Новогодняя романтика»

12:00-22:00 — Лыбедский бульвар, все музеи города — фестиваль туристических маршрутов

3 января

11:00 — БК «Алмаз» — Гонка чемпионов

12:00-22:00 — Лыбедский бульвар, Рязанская ВДНХ — фестиваль творчества «Палитра Нового года»

4 января

11:00-22:00 — Рязанский исторический музей — фестиваль «Новогодняя история»

11:00 — БК «Алмаз» — Гонка чемпионов

5 января

12:00-22:00 — Лыбедский бульвар, ул. Почтовая — гастрономический фестиваль «Кухня Рязанского края»

10:00-16:00 — Эстафетный марафон

6 января

12:00-22:00 — Лыбедский бульвар, Рязанская ВДНХ — Сочельник в новогодней столице

7 января

13:00-22:00 — Лыбедский бульвар — торжественное закрытие проекта «Новогодняя столица-2026», передача главной снежинки, специальный гость — группа «Градусы»

8 января

12:00-14:30 — Лыбедский бульвар, рязанский кремль — фестиваль колокольного звона «Рязанские перезвоны. Зима»

8-10 января

12:00-22:00 — Лыбедский бульвар — Святочные гуляния