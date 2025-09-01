Мы ждали этого целый год — и наконец в Рязань снова приехала выставка «Русский замок. Кузнечная летопись» из коллекции Вячеслава Арбузова (Подготовленная и организованная «Агентством Выставком»).

Многие помнят её по прошлому году: мы вместе разгадывали загадки, рассматривали экспонаты XIX века и получали уникальный опыт — брать в руки настоящие старинные замки, щёлкать, поворачивать, трогать и чувствовать историю буквально кончиками пальцев.

Но в этот раз выставка другая. Вас ждёт новая экспозиция, новые экспонаты, новые открытия! Среди них — удивительные замки, которых вы ещё никогда не видели.

Как и раньше, вы сможете не только смотреть, но и трогать экспонаты, самостоятельно изучать коллекцию, пользоваться QR-кодами и погружаться в мир забытых тайн.

«Русский замок. Кузнечная летопись» — это крупнейшая в России коллекция старинных русских навесных замков. Не упустите шанс прикоснуться к уникальной истории!

Эта выставка — не просто экспозиция. Это настоящее путешествие во времени, где каждый замок хранит свою тайну. Приходите разгадать её!