Итоги года New
Публикации
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
Вчера 16:12
555
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
671
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 353
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
2 211
Русский замок. Кузнечная летопись
27 сентября в 10:00
Выставки

Русский замок. Кузнечная летопись

Картинная галерея «Виктор Иванов и земля Рязанская»

Мы ждали этого целый год — и наконец в Рязань снова приехала выставка «Русский замок. Кузнечная летопись» из коллекции Вячеслава Арбузова (Подготовленная и организованная «Агентством Выставком»).

Многие помнят её по прошлому году: мы вместе разгадывали загадки, рассматривали экспонаты XIX века и получали уникальный опыт — брать в руки настоящие старинные замки, щёлкать, поворачивать, трогать и чувствовать историю буквально кончиками пальцев.

Но в этот раз выставка другая. Вас ждёт новая экспозиция, новые экспонаты, новые открытия! Среди них — удивительные замки, которых вы ещё никогда не видели.

Как и раньше, вы сможете не только смотреть, но и трогать экспонаты, самостоятельно изучать коллекцию, пользоваться QR-кодами и погружаться в мир забытых тайн.

«Русский замок. Кузнечная летопись» — это крупнейшая в России коллекция старинных русских навесных замков. Не упустите шанс прикоснуться к уникальной истории!

Эта выставка — не просто экспозиция. Это настоящее путешествие во времени, где каждый замок хранит свою тайну. Приходите разгадать её!

Возраст
6+