Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
1 241
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 975
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 871
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 049
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Русалочка и морской монстр
Кино

Русалочка и морской монстр

Принцесса Русалочка ужасно непоседлива и любопытна. Вместо того чтобы учиться и вести себя как подобает принцессе, она гуляет и веселится со своей подружкой ЛеЛе. Однажды Русалочка находит необыкновенный кристалл. Учитель-Черепах рассказывает ей легенду о Морском монстре, который сто лет назад был запечатан силой магического трезубца, а кристалл связан с его возвращением. Этим трезубцем теперь владеет мама Русалочки, королева подводного мира. Желая быть полезной и доказать маме, что на нее можно положиться, Русалочка крадет трезубец и отправляется на встречу с чудовищем, чтобы запечатать его навсегда. Но монстр оказывается вовсе не таким ужасным, как его описывает легенда. Возможно, Русалочку кто-то обманул? И какая опасность на самом деле грозит королевству?

Режиссёр
Сяо Чжуан
Продолж.
74 мин.
Премьера
2025-08-21 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Приключение, Фэнтези, Комедия

