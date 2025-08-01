Незадолго до крушения Советского Союза, тренер Валерий Павлович впадает в кому. Очнувшись несколько лет спустя, он попадает в совершенно новый для него мир. Мир лихих 90-х. Мир кока-колы, рыночных отношений, приватизации и свободной торговли. И как простому советскому человеку вписаться в эту новую картину мира? А может и вовсе не стоит? Семья сделает все, чтобы оградить Валерия Павловича от потрясения!
Драматург и режиссер Вячеслав Гугиев. В спектакле участвуют популярные актеры театра и кино: Заслуженная актриса РФ Елена Сафонова Заслуженный актер РФ Сергей Селин Актриса театра и кино Валентина Мазунина Актер театра и кино Кирилл Дыцевич Актриса театра и кино Елена Хабарова Актер театра и кино Никита Заболотный
- Режиссёр
- Вячеслав Гугиев
- Актёры
- Елена Сафонова, Сергей Селин, Алена Коломина, Елена Проклова, Кирилл Дыцевич, Мария Рассказова, Вячеслав Гугиев, Валентина Мазунина, Елена Хабарова, Никита Заболотный, В составе возможны изменения, указан полный состав с заменами
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Комедия