Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
911
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
5 612
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 667
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 258
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рок-опера «КарамазоВЫ»
15 ноября в 17:00
Театр

Рок-опера «КарамазоВЫ»

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Рок-опера «Карамазовы» — абсолютно новый взгляд на великий роман. Это синтез современного театра, основанного на минимализме, и концептуального концерта, где основное внимание приковано к артисту, который существует в стихии музыки.

Сочетание талантливейших композиций и прекрасных голосов стремительно погрузит зрителя в бездну земных страстей, а после вознесет к новым пределам бесконечной любви, на которую способно сердце человеческое. Любовь, побеждающая все пороки души и способная изменить человека, дав ему надежду на спасение.

Автор идеи, музыки и либретто — известный актер театра и кино Александр Рагулин («Граф Орлов», «Обыкновенное чудо», «Я — Эдмон Дантес», «Летучий корабль», «Три мушкетера»).

В ролях:

Митя — Александр Рагулин

Грушенька — Дарья Маринчева

Алеша — Ростислав Колпаков

Иван — Игорь Балалаев

Федор — Владислав Погиба

Смердяков — Андрей Бирин

Катерина — Валерия Ланская

Зосима — Антон Арцев

В спектакле используется инструментальная фонограмма. В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.

Продолжительность: 1 час 30 минут без антракта.

