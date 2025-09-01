Рок-опера «Карамазовы» — абсолютно новый взгляд на великий роман. Это синтез современного театра, основанного на минимализме, и концептуального концерта, где основное внимание приковано к артисту, который существует в стихии музыки.
Сочетание талантливейших композиций и прекрасных голосов стремительно погрузит зрителя в бездну земных страстей, а после вознесет к новым пределам бесконечной любви, на которую способно сердце человеческое. Любовь, побеждающая все пороки души и способная изменить человека, дав ему надежду на спасение.
Автор идеи, музыки и либретто — известный актер театра и кино Александр Рагулин («Граф Орлов», «Обыкновенное чудо», «Я — Эдмон Дантес», «Летучий корабль», «Три мушкетера»).
В ролях:
Митя — Александр Рагулин
Грушенька — Дарья Маринчева
Алеша — Ростислав Колпаков
Иван — Игорь Балалаев
Федор — Владислав Погиба
Смердяков — Андрей Бирин
Катерина — Валерия Ланская
Зосима — Антон Арцев
В спектакле используется инструментальная фонограмма. В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.
Продолжительность: 1 час 30 минут без антракта.
- Возраст
- 12+