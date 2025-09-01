Рок-опера «Карамазовы» — абсолютно новый взгляд на великий роман. Это синтез современного театра, основанного на минимализме, и концептуального концерта, где основное внимание приковано к артисту, который существует в стихии музыки.

Сочетание талантливейших композиций и прекрасных голосов стремительно погрузит зрителя в бездну земных страстей, а после вознесет к новым пределам бесконечной любви, на которую способно сердце человеческое. Любовь, побеждающая все пороки души и способная изменить человека, дав ему надежду на спасение.

Автор идеи, музыки и либретто — известный актер театра и кино Александр Рагулин («Граф Орлов», «Обыкновенное чудо», «Я — Эдмон Дантес», «Летучий корабль», «Три мушкетера»).

В ролях:

Митя — Александр Рагулин

Грушенька — Дарья Маринчева

Алеша — Ростислав Колпаков

Иван — Игорь Балалаев

Федор — Владислав Погиба

Смердяков — Андрей Бирин

Катерина — Валерия Ланская

Зосима — Антон Арцев

В спектакле используется инструментальная фонограмма. В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.

Продолжительность: 1 час 30 минут без антракта.