Ритмы мечты

Девочка Варя с детства увлекается танцами и мечтает выступить на самом масштабном танцевальном конкурсе страны. Но есть причина, по которой героине придется непросто на своем пути к победе. Ее партнером становится молодой танцор и знаменитый блогер Ник. Но не все разделяют их желание танцевать вместе, так как перед финалом конкурса весь мир узнает главную тайну Варвары, которая идет вразрез привычным нормам для танцовщиков и подготовит деткам совсем не детские проблемы.
- Режиссёр
- Ирина Боровская
- Актёры
- Алиса Меняйкина, Матвей Кулагин, Эдуард Меняйкин, Виктор Хориняк, Валерия Ланская, Екатерина Вилкова, Игорь Верник, Аскар Ильясов, Алексей Ягудин, Станислав Ярушин, Арсений Борисиков, Станислав Серегин, Иван Выборнов, Евгений Вальц, Алена Спивак
- Премьера
2025-08-21 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Романтика