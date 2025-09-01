Рязань
Кино

Риголетто

Лучано Паваротти в фильме, пропитанном духом Ренессанса. Обязательный пункт в меню каждого оперного гурмана.

Фильм Поннеля, рассказывающий мелодраматичную кровавую историю о горбатом шуте, его похищенной дочери и мести, которая обернулась ужасной катастрофой, воспроизводит вердиевскую драму буквально: великолепные локации — пышные, но обветшалые дворцы, прибрежные трущобы, скученный город; разодетые придворные, карлики в шутовских нарядах, герцог, облаченный в позолоченные гирлянды из фруктов. Его двор не только распущен, но и развратен, антисанитария — тоже в духе времени: мыши в салате!

В роли лукавого герцога, «ненавидящего верность, как чуму», — великий Лучано Паваротти. Его легендарный голос, сияющий, как солнце, и звенящий, как золото, идеально передает легкомысленную натуру харизматичного соблазнителя. Эдита Груберова играет нежную, трогательную Джильду с восхитительно чистым, нежным и плавным сопрано. Ингвар Виксель оживляет культового шута со всем его злобным юмором, глубокой горечью, любовью, паранойей, яростью и тоской. Венчает ансамбль исполнителей Ферруччо Фурланетто, едва узнаваемый из-за взъерошенных, как у пещерного человека, волос и гнилых зубов, — жуткий Спарафучиле. А Риккардо Шайи дирижирует оркестром Венской оперы с первобытной энергией и непринужденностью.

Никогда еще Италия эпохи Возрождения не представала на экране так пышно и реалистично, как в фильме Жана-Пьера Поннеля «Риголетто», экранизации знаменитой оперы Верди. Главной звездой фильма является прославленный тенор Лучано Паваротти в роли циничного и распутного герцога Мантуанского — одной из его известнейших партий. Роль Риголетто великолепно исполняет шведский баритон Ингвар Виксель, а его прекрасную дочь Джильду поет Эдита Груберова, одна из лучших колоратурных сопрано своего поколения. Режиссер Жан-Пьер Поннель, «чьи работы в кино и на телевидении вдохнули новую и грандиозно красочную жизнь в оперный жанр» (The New York Times), известный итальянский оператор Паскуалино де Сантис («Смерть в Венеции») и архитектор Джанни Куаранта создают завораживающую и уникальную атмосферу.

Драма разворачивается мощно и реалистично, чему способствуют исторические локации, в которых снимался фильм: Театро Фарнезе в Парме, Палаццо дель Те в Мантуе, знаменитый своими фресками авторства Джулио Романо, и Театро Олимпико в Виченце, сконструированный архитектором Андреа Палладио по образцу древнегреческих театронов. Яркое прочтение партитуры Верди дирижером Риккардо Шайи во главе Венского филармонического оркестра, чутко отзывающегося на его руку, прекрасно дополняет красочную интерпретацию Поннеля.

Страна
ФРГ
Режиссёр
Жан-Пьер Поннель, Риккардо Шайи
Актёры
Лучано Паваротти, Ингвар Виксель, Эдита Груберова, Ферруччо Фурланетто, Федора Барбьери
Продолж.
118 мин.
Премьера
2 ноября 2025 в России
Возраст
18+
Жанры
Опера, Мюзикл

