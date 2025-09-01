Лучано Паваротти в фильме, пропитанном духом Ренессанса. Обязательный пункт в меню каждого оперного гурмана.

Фильм Поннеля, рассказывающий мелодраматичную кровавую историю о горбатом шуте, его похищенной дочери и мести, которая обернулась ужасной катастрофой, воспроизводит вердиевскую драму буквально: великолепные локации — пышные, но обветшалые дворцы, прибрежные трущобы, скученный город; разодетые придворные, карлики в шутовских нарядах, герцог, облаченный в позолоченные гирлянды из фруктов. Его двор не только распущен, но и развратен, антисанитария — тоже в духе времени: мыши в салате!

В роли лукавого герцога, «ненавидящего верность, как чуму», — великий Лучано Паваротти. Его легендарный голос, сияющий, как солнце, и звенящий, как золото, идеально передает легкомысленную натуру харизматичного соблазнителя. Эдита Груберова играет нежную, трогательную Джильду с восхитительно чистым, нежным и плавным сопрано. Ингвар Виксель оживляет культового шута со всем его злобным юмором, глубокой горечью, любовью, паранойей, яростью и тоской. Венчает ансамбль исполнителей Ферруччо Фурланетто, едва узнаваемый из-за взъерошенных, как у пещерного человека, волос и гнилых зубов, — жуткий Спарафучиле. А Риккардо Шайи дирижирует оркестром Венской оперы с первобытной энергией и непринужденностью.

Никогда еще Италия эпохи Возрождения не представала на экране так пышно и реалистично, как в фильме Жана-Пьера Поннеля «Риголетто», экранизации знаменитой оперы Верди. Главной звездой фильма является прославленный тенор Лучано Паваротти в роли циничного и распутного герцога Мантуанского — одной из его известнейших партий. Роль Риголетто великолепно исполняет шведский баритон Ингвар Виксель, а его прекрасную дочь Джильду поет Эдита Груберова, одна из лучших колоратурных сопрано своего поколения. Режиссер Жан-Пьер Поннель, «чьи работы в кино и на телевидении вдохнули новую и грандиозно красочную жизнь в оперный жанр» (The New York Times), известный итальянский оператор Паскуалино де Сантис («Смерть в Венеции») и архитектор Джанни Куаранта создают завораживающую и уникальную атмосферу.

Драма разворачивается мощно и реалистично, чему способствуют исторические локации, в которых снимался фильм: Театро Фарнезе в Парме, Палаццо дель Те в Мантуе, знаменитый своими фресками авторства Джулио Романо, и Театро Олимпико в Виченце, сконструированный архитектором Андреа Палладио по образцу древнегреческих театронов. Яркое прочтение партитуры Верди дирижером Риккардо Шайи во главе Венского филармонического оркестра, чутко отзывающегося на его руку, прекрасно дополняет красочную интерпретацию Поннеля.