РГСО. Музыка японских аниме

Рязанский губернаторский симфонический оркестр
Художественный руководитель и главный дирижер Сергей Оселков
Дирижер Янь Цзянань (Китай)
В программе:
Д. Хисаиси. Фантазия
Сюита «Тысяча душ»:
Тысяча потаенных богов
Река Амбер
Угольная пыль
Гостевой дом Вьентьян
Фантазии Миядзаки:
Принцесса Мононоке
Ходячий замок
Небесный замок Лапута
Рыбка Поньо на утесе
Сюита «Ведьмина служба доставки»:
Необычный стиль
Грусть Кики
Ветер на холме
Волшебный полет
Сюита «Мой сосед Тоторо»:
Сельская деревушка в мае
Летняя ночь
Ураган в лесу
Семена
Рязанский губернаторский симфонический оркестр и дирижер Янь Цзянань откроют мир знаменитых мультипликационных фильмов Хаяо Миядзаки, которые знают и любят на всей планете. Легендарный японский аниматор, режиссер и сценарист, обладатель премий «Оскар» и «Золотой лев» создает картины, пронизанные добром и волшебством, интересные как детям, так и взрослым. Его мультфильмы стали живой классикой жанра, а саундтреки к ним обрели повсеместную узнаваемость. Их «озвучил» выдающийся японский композитор-минималист Дзё Хисаиси. Аниме Миядзаки увлекают в настоящую сказку — в таинственные башни и замки, леса и города, населенные духами, фантастическими животными, колдунами и роботами, полные магии и чудес.
- Возраст
- 6+