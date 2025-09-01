Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
911
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
5 612
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 667
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 258
РГСО. Музыка японских аниме
8 ноября в 17:00
Концерты

РГСО. Музыка японских аниме

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Рязанский губернаторский симфонический оркестр

Художественный руководитель и главный дирижер Сергей Оселков

Дирижер Янь Цзянань (Китай)

В программе:

Д. Хисаиси. Фантазия

Сюита «Тысяча душ»:

Тысяча потаенных богов

Река Амбер

Угольная пыль

Гостевой дом Вьентьян

Фантазии Миядзаки:

Принцесса Мононоке

Ходячий замок

Небесный замок Лапута

Рыбка Поньо на утесе

Сюита «Ведьмина служба доставки»:

Необычный стиль

Грусть Кики

Ветер на холме

Волшебный полет

Сюита «Мой сосед Тоторо»:

Сельская деревушка в мае

Летняя ночь

Ураган в лесу

Семена

Рязанский губернаторский симфонический оркестр и дирижер Янь Цзянань откроют мир знаменитых мультипликационных фильмов Хаяо Миядзаки, которые знают и любят на всей планете. Легендарный японский аниматор, режиссер и сценарист, обладатель премий «Оскар» и «Золотой лев» создает картины, пронизанные добром и волшебством, интересные как детям, так и взрослым. Его мультфильмы стали живой классикой жанра, а саундтреки к ним обрели повсеместную узнаваемость. Их «озвучил» выдающийся японский композитор-минималист Дзё Хисаиси. Аниме Миядзаки увлекают в настоящую сказку — в таинственные башни и замки, леса и города, населенные духами, фантастическими животными, колдунами и роботами, полные магии и чудес.

Возраст
6+