РГСО. Музыка японских аниме

Рязанский губернаторский симфонический оркестр

Художественный руководитель и главный дирижер Сергей Оселков

Дирижер Янь Цзянань (Китай)

В программе:

Д. Хисаиси. Фантазия

Сюита «Тысяча душ»:

Тысяча потаенных богов

Река Амбер

Угольная пыль

Гостевой дом Вьентьян

Фантазии Миядзаки:

Принцесса Мононоке

Ходячий замок

Небесный замок Лапута

Рыбка Поньо на утесе

Сюита «Ведьмина служба доставки»:

Необычный стиль

Грусть Кики

Ветер на холме

Волшебный полет

Сюита «Мой сосед Тоторо»:

Сельская деревушка в мае

Летняя ночь

Ураган в лесу

Семена

Рязанский губернаторский симфонический оркестр и дирижер Янь Цзянань откроют мир знаменитых мультипликационных фильмов Хаяо Миядзаки, которые знают и любят на всей планете. Легендарный японский аниматор, режиссер и сценарист, обладатель премий «Оскар» и «Золотой лев» создает картины, пронизанные добром и волшебством, интересные как детям, так и взрослым. Его мультфильмы стали живой классикой жанра, а саундтреки к ним обрели повсеместную узнаваемость. Их «озвучил» выдающийся японский композитор-минималист Дзё Хисаиси. Аниме Миядзаки увлекают в настоящую сказку — в таинственные башни и замки, леса и города, населенные духами, фантастическими животными, колдунами и роботами, полные магии и чудес.