Рецепт счастья

Успешный шеф-повар Сесиль счастлива замужем и собирается исполнить мечту, открыв собственный ресторан в Париже. Но известие о том, что ее отец перенес сердечный приступ, заставляет ее вернуться в родную деревню навестить семью. Здесь она вновь встречает мужчину, который был ее юношеской любовью. Вдали от суеты столичной жизни, захваченная романтическими воспоминаниями, Сесиль начинает сомневаться в правильности своих решений.
- Режиссёр
- Амели Боннен
- Актёры
- Жюльетт Армане, Бастьен Буйон, Франсуа Роллен, Тауфик Джаллаб, Доминик Блан, Мхамед Арезки, Пьер-Антуан Бийон, Амандина Деваме, Солаль Люка, Жан-Пьер Шлагг
- Продолж.
- 98 мин.
- Премьера
-
2025-08-21 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мюзикл, Драма-комедия