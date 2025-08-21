Рязань
Рецепт счастья
Кино

Рецепт счастья

Успешный шеф-повар Сесиль счастлива замужем и собирается исполнить мечту, открыв собственный ресторан в Париже. Но известие о том, что ее отец перенес сердечный приступ, заставляет ее вернуться в родную деревню навестить семью. Здесь она вновь встречает мужчину, который был ее юношеской любовью. Вдали от суеты столичной жизни, захваченная романтическими воспоминаниями, Сесиль начинает сомневаться в правильности своих решений.

Режиссёр
Амели Боннен
Актёры
Жюльетт Армане, Бастьен Буйон, Франсуа Роллен, Тауфик Джаллаб, Доминик Блан, Мхамед Арезки, Пьер-Антуан Бийон, Амандина Деваме, Солаль Люка, Жан-Пьер Шлагг
Продолж.
98 мин.
Премьера
2025-08-21 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Мюзикл, Драма-комедия

