Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
911
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
5 612
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 667
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 258
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Кино

Разрушитель миров

Пять лет назад из-за разрыва реальности в наш мир проникли существа из другого измерения. Отец прячет дочь на удаленном острове, готовя ее к будущим сражениям. Но вскоре они осознают, что безопасных мест на Земле больше не существует.

Режиссёр
Брэд Андерсон
Актёры
Люк Эванс, Милла Йовович, Медоу Уилльямс, Мила Харрис, Билли Булле, Чарис Агбонлахор, Стивен Калверт, Кевин Глинн, Крис Финлейсон, Лора Ди
Продолж.
100 мин.
Премьера
6 ноября 2025 в России
Возраст
16+
Жанры
Боевик, Научная фантастика

