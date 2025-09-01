Разрушитель миров

Пять лет назад из-за разрыва реальности в наш мир проникли существа из другого измерения. Отец прячет дочь на удаленном острове, готовя ее к будущим сражениям. Но вскоре они осознают, что безопасных мест на Земле больше не существует.
- Режиссёр
- Брэд Андерсон
- Актёры
- Люк Эванс, Милла Йовович, Медоу Уилльямс, Мила Харрис, Билли Булле, Чарис Агбонлахор, Стивен Калверт, Кевин Глинн, Крис Финлейсон, Лора Ди
- Продолж.
- 100 мин.
- Премьера
-
6 ноября 2025 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Боевик, Научная фантастика