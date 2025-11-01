Рязань
Итоги года New
Публикации
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 705
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 593
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 357
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
2 090
Астрал: Дом № 13
Кино

Астрал: Дом № 13

Картини приезжает на учёбу в Джакарту и решает снять комнату в стареньком женском общежитии, где необходимо соблюдать три правила: приходить за час до заката, не покидать своей комнаты до рассвета, три вечера подряд ужинать вместе с остальными студентками в столовой. Посчитав условия вполне приемлемыми, девушка заселяется в комнату и вскоре узнаёт, что в здании когда-то был пожар, в котором сгорели все постояльцы.

Режиссёр
Фарид Дермаван
Актёры
Каллиста Арум, Кенни Остин, Геми Настити, Ти Джей Рут, Джессика Шайна
Продолж.
75 мин.
Премьера
11 декабря 2025 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

