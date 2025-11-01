Астрал: Дом № 13

Картини приезжает на учёбу в Джакарту и решает снять комнату в стареньком женском общежитии, где необходимо соблюдать три правила: приходить за час до заката, не покидать своей комнаты до рассвета, три вечера подряд ужинать вместе с остальными студентками в столовой. Посчитав условия вполне приемлемыми, девушка заселяется в комнату и вскоре узнаёт, что в здании когда-то был пожар, в котором сгорели все постояльцы.
- Режиссёр
- Фарид Дермаван
- Актёры
- Каллиста Арум, Кенни Остин, Геми Настити, Ти Джей Рут, Джессика Шайна
- Продолж.
- 75 мин.
- Премьера
-
11 декабря 2025 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов