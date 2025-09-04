Пятачок. Кровь и желуди

Компания девушек приезжает в загородный дом, чтобы отпраздновать день рождения одной из них. Веселье прерывает появление на пороге хижины окровавленного человека, который твердит что-то о напавшем на него гигантском борове. Девушки тут же вспоминают легенду о свиноголовом монстре по прозвищу Пятачок, обитающем в местных лесах. Приехавший на вызов полицейский убеждает их, что это простое совпадение. Праздник продолжается, но вскоре чудовище выходит из леса, чтобы начать кровавую жатву.
- Режиссёр
- Андреа М.Катинелла
- Актёры
- Александер Батлер, Лорен Стерк, Алина Десмонд, Шайли Рейган, Джереми Виноградов, Валери Данко, Алина Варакута, Тайлер Уинчкомб, Ева Рей, Джек Монохан
- Продолж.
- 80 мин.
- Премьера
-
2025-09-04 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов