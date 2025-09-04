Рязань
Пятачок. Кровь и желуди
Кино

Пятачок. Кровь и желуди

Компания девушек приезжает в загородный дом, чтобы отпраздновать день рождения одной из них. Веселье прерывает появление на пороге хижины окровавленного человека, который твердит что-то о напавшем на него гигантском борове. Девушки тут же вспоминают легенду о свиноголовом монстре по прозвищу Пятачок, обитающем в местных лесах. Приехавший на вызов полицейский убеждает их, что это простое совпадение. Праздник продолжается, но вскоре чудовище выходит из леса, чтобы начать кровавую жатву.

Режиссёр
Андреа М.Катинелла
Актёры
Александер Батлер, Лорен Стерк, Алина Десмонд, Шайли Рейган, Джереми Виноградов, Валери Данко, Алина Варакута, Тайлер Уинчкомб, Ева Рей, Джек Монохан
Продолж.
80 мин.
Премьера
2025-09-04 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

